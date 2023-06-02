لاقترافه جريمة غسل الأموال.. الحبس سنة واحدة لرئيس استثمار بغداد سابقاً

2023/06/02 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور قرار حكم حضوري بحق رئيس هيئة استثمار بغداد سابقاً، يقضي بالحبس وغرامة ماليَّة بأكثر من ملياري دينار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحق رئيس هيئة استثمار بغداد يقضي بالحبس لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اشتراكه مع عدد من المتهمين المفرقة أوراقهم؛ لغرض شراء عقارات في أحد الأحياء الراقية في العاصمة بغداد وتسجيلها بأسمائهم".

وأضافت أن "قرار الحكم تضمن أيضاً غرامة ماليَّة قدرها ملياران وأربعة عشر مليون دينار عراقي"، لافتة إلى أن "الحكم جاء مستنداً إلى أحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".

وتابعت أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتهم؛ فقرَّرت إدانته والحكم عليه حضورياً، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة".

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