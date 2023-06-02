"المنخفض الخماسيني".. أربع محافظات جنوبية لها الغبار والأمطار في الشمال

2023/06/02 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد المتنبى الجوي رياض القريشي، اليوم الجمعة، ان البلاد سوف تتأثر بمنخفض خماسيني يتيح تساقط الامطار.

وقال القريشي لـ( بغداد اليوم)، إن "المناطق الجنوبية للبلاد ستشهد رياح شمالية غربية نشطة تعمل على اثارة الغبار في محافظات واسط وميسان وذي قار والبصرة في الايام المقبلة".

واضاف، أن"البلاد ستتاثر بإمتداد منخفض خماسيني يتيح الفرصة لتساقط الامطار الخفيفة في بعض مناطق الشمالية، بالاضافة الى مناطق الشريط الحدودي مع سوريا".

واشار الى أن "إحتمالية تكرار العواصف الغبارية المرافقة لهذا المنخفض في الايام المقبلة".

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