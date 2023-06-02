خفايا ضربة

2023/06/02 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، خفايا الضربة الجوية الـ10 لاهداف داعشية في عمق تلال حمرين بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الاستخبارية رصدت قبل اسبوع من الان تحركات لخلية داعشية في الجزء الشرقي من تلال حمرين (80كم شمال شرق بعقوبة)"ن مبيناً أنه "بقيت ضمن المراقبة من اجل الاستدلال على مخبئها السري بين وديان عميقة".

واضاف، أن "ضربة جوية استهدفت من بعد ظهر اليوم مخبئ الخلية الارهابية وسط معلومات تفيد بأن من 4-5 من الارهابيين قتلوا في ضربة هي الـ10 من نوعها في تلال حمرين خلال عام 2023".

واشار المصدر الى أنه "وفقا للمعلومات فأنه من بين القتلى قيادي ضمن محور حمرين في داعش يكنى بـ "ابو مصطفى" لافتاً الى "وجود جهد امني من اجل الوصول الى منطقة القصف".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل عدد من الارهابيين وتدمير مضافاتهم بضربة جوية لطيران الجيش العراقي في محافظة ديالى.

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