إمام جمعة النجف يدعو البرلمان الى الإسراع بالتصديق على الموازنة وحل المعضلات

2023/06/02 | 16:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إمام جمعة النجف الاشرف : على مجلس النواب الإسراع بالتصديق على الموازنة وحل المعضلات دعا خطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي مجلس النواب الى الإسراع بالتصديق على الموازنة وحل المعضلات المعرقلة للمصادقة.وقال القبانجي في خطبته السياسية لصلاة الجمعة من النجف”نحن الآن في الشهر السادس الميلادي والميزانية لم تقر بعد حيث لم يصوت عليها مجلس النواب […]

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