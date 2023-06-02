2023/06/02 | 16:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يمنع السجن، في أحد أسوء معتقلات إيران، الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة نرجس محمدي من الاستمرار في نهجها المناهض لسياسات القمع التي تمارسها السلطات ضد شعبها والمعارضين عل حد سواء.

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