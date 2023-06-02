2023/06/02 | 16:23 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شروط وضوابط شراء مسدس "HS" من صندوق وزارة الداخلية (وثائق) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/02 | 16:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شروط وضوابط شراء مسدس "HS" من صندوق وزارة الداخلية (وثائق)) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شروط وضوابط شراء مسدس "HS" من صندوق وزارة الداخلية (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).