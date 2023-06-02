2023/06/02 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص اعلنت وزارة التخطيط ، اليوم الجمعة ، انها بصدد دراسة امكانية استحداث محافظة سومر.وقال المتحدث بإسم وزارة التخطيط ،عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لـ / المركز الخبري الوطني/: إن “استحداث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تدرس امكانية استحداث محافظة سومر المركز الخبري الوطني.

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