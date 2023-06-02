رئيس استثمار بغداد السابق يغسل الأموال

2023/06/02 | 16:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، عن الحبس سنة واحدة لرئيس...

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