2023/06/02 | 16:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف موقع “جيوبوليتكل مونيتور” الكندي، أنّ التقارب الأخير بين مصر...

ظهرت المقالة مصر تسعى الى التقارب مع إيران لنفوذها الكبير على قطاع غزة أولاً على المسلة.

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