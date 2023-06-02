بغداد توجه الاختناقات المرورية بـ6 مجسرات جديدة

2023/06/02 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مين بغداد عمار موسى كاظم، أن 6 مجسرات "سترى النور قريباً" في العاصمة، في حين أشار إلى المضي بإعلان معسكر الرشيد فرصة استثمارية.

وقال كاظم في تصريح متلفز، إن "وضع معسكر الرشيد باقٍ على أطلال وحدات عسكرية سابقة ومكبات للنفايات؛ لكننا شرعنا بحملة تنظيف كبرى في المعسكر تمهيداً لتحويله لمتنزه كبير اسوة بمتنزه الزوراء".

وأضاف كاظم، أن "مساحة معسكر الرشيد تعادل 10 أضعاف مساحة متنزه الزوراء وماضون وبقوة لحسم الأمر وسنمضي بإعلانه فرصة استثمارية".

ونوه كاظم إلى "ارتفاع نفوس بغداد في عام 2030 إلى أكثر من 11 مليون نسمة، ما يحتم إنشاء مدن جديدة بأطرافها، وحالياً المدينة المحيطة بمطار بغداد ومدينة الصدر قيد استكمال تصاميمها، بالإضافة إلى دراسة إنشاء مدن ليست فقط سكنية وانما ترفيهية واقتصادية وتعليمية تخفف من الزخم الحاصل في بغداد".

وتابع، أن "شوارع بغداد مصممة لاستيعاب 400 ألف سيارة واليوم أصبحت 4 ملايين، وحزمة فك الاختناقات المرورية ببغداد أقرت 60 مشروعاً وبعضها بوشر بالعمل و6 مجسرات سترى النور قريباً، ومع البرنامج الحكومي بغداد في عام 2030 ستشهد نقلة نوعية على مستوى الخدمات ونوعية المشاريع".

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