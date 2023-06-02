إيران تتفق مع إقليم كردستان على تخصيص منفذ لعبور الزائرين للعتبات المقدسة في العراق

2023/06/02 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ أذربيجان غربي (شمال غرب

ايران)، محمد صادق معتمديان، اليوم

الجمعة، عن حصول اتفاق مع إقليم كردستان

العراق لتخصيص منفذ "تمرجين" الحدودي

لعبور زوار العتبات المقدسة من منطقة

القوقاز الى العراق.

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