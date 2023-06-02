كركوك.. جهاز مكافحة الارهاب يقتل 3 انتحاريين في جبال حمرين (صور)

2023/06/02 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

جهازُ مكافحةِ الإرهاب وبكمين محكم

يقتلُ ثلاثة ارهابيين من عصابات داعش

الإرهابي كانوا يرتدون أحزمة ناسفة في

محافظة كركوك جبال حمرين.

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