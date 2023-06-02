خسائر كبيرة في الإيرادات النفطية العراقية

2023/06/02 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي،

يوم الجمعة، إن الإيرادات النفطية

المتحققة للعراق لغاية آيار للعام

الحالي بلغت 37.222 مليار دولار، فيما كانت

الإيرادات النفطية المتحققة لغاية آيار

من العام الماضي 20

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