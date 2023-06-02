هل فاتك زفاف ولي العهد الأردني؟ إليك أبرز مراسم الحفل

2023/06/02 | 17:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعروسه الأميرة رجوة الحسين أنظار المتابعين في العالم العربي، أثناء مراسم الزفاف الملكي الذي شهدته العاصمة الأردنية عمان في الأول من حزيران/ يونيو 2023.

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