بجريمة غسيل الأموال.. الحبس لرئيس استثمار بغداد سابقاً

2023/06/02 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن الحبس سنة واحدة لرئيس استثمار بغداد سابقاً لاقترافه جريمة غسل الأموال.

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