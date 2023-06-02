بالصور: العراق يدرس 6 مناطق حدودية لانشاء سدود والحاقها بستراتيجية

2023/06/02 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مدير ناحية قزانية (93كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي، اليوم الجمعة، عن شمول 6 وديان حدودية شرق العراق باستراتجية حصاد المياه.

وقال الخزاعي لـ(بغداد اليوم)، إن "فريقا مشتركا مع وزارة الموارد المائية يضم خبراء بدأ جولة ميدانية لاجراء الكشف الموقعي لوديان (النفط وترساق وحران والحزام والمعلا وشوشيرين) وهي تمثل مواقع سدود مقترحة سيتم خلالها تقديم الاحداثيات والتقارير الاولية".

واضاف، أن "الفريق هدفه تحديد مواقع ملائمة لإنشاء سدود ضمن استراتيجية حصاد المياه كأحد الاجراءات الحكومية في مواجهة شحة المياه في ديالى بشكل عام"، لافتا الى أن "الوديان تقع على مقربة من الشريط الحدودي".

وتابع الخزاعي أن "انشاء سدود سيضمن خزن مئات الملايين من الامتار المكعبة في مواسم السيول خاصة وانها تعد من اكثر مناطق شرق العراق غزارة في هطول الامطار وفق الاحصائيات".

حيث تعد تقنية حصاد المياه في العراق ذات اهمية كبيرة لما لها من دور في تنمية الموارد المائية والزراعية فيه وتوفير المياه للاستخدامات المختلفة، نظرا لما يعانيه العراق من ظروف مناخية شبه جافة وقلة سقوط الامطار وتذبذبها.

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