إطلاق سراح دنماركي ونمساويَين كانوا معتقلين في إيران

2023/06/02 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الجمعة، الإفراج عن ثلاثة أوروبيين كانوا معتقلين في إيران ويتوجهون حاليا من سلطنة عمان "إلى بلجيكا"، بعد أسبوع من الإفراج عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل.

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