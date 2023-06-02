عودة الثلاثي غوندوغان وروديغر وسانيه إلى صفوف ألمانيا

2023/06/02 | 17:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين (أ ف ب) – سُجّلت عودة الثلاثي المؤلف من المدافع أنتونيو روديغر ولاعب الوسط إيلكاي غوندوغان والجناح لوروا سانيه إلى صفوف منتخب ألمانيا لكرة القدم، بحسب تشكيلة من 26 لاعباً أعلنها المدرب هانزي فليك الجمعة لخوض ثلاث مباريات ودية خلال الشهر الحالي.وغاب سانيه وروديغر وغوندوغان عن المباريات الودية لألمانيا في آذار/مارس، في الخسارة […]

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