2023/06/02 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة ارهابيين يرتدون أحزمة ناسفة في كركوك.

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