2023/06/02 | 17:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، قتل 3 دواعش يرتدون أحزمة ناسفة في كركوك.وذكر بيان للجهاز تلقته ايرث نيوز أن “الجهاز وبكمين محكم قتل ثلاثة إرهابيين من عصابات داعش الإرهابي كانوا يرتدون أحزمة ناسفة في محافظة كركوك”.

ظهرت المقالة بكمين محكم..



جهازُ مكافحةِ الإرهاب يقتلُ ثلاثة ارهابيين في جبال حمرين أولاً على ايرث نيوز.

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