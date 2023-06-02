وزير العمل: استرداد مليارات الدنانير من متجاوزين على اعانات الحماية الاجتماعية

2023/06/02 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية

احمد الاسدي ، عن استرداد اكثر من 21

مليار دينار من المتجاوزين على اعانات

الحماية الاجتماعية

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