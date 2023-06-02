رئيس جهاز مكافحة الإرهاب يعلن عن إنشاء سرية عمليات خاصة بحرية

2023/06/02 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق

أول الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم

الخميس،عن إنشاء سرية عمليات خاصة

بحرية تعمل في القاطع الجنوبي.

وقال الساعدي في كلمته خلال تمرين (صقر

الرافدين) التعبوي الذي نف

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