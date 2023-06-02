أول روبوت (بشري) بالعالم لتصميم منتجات بطابعة ثلاثية الأبعاد

2023/06/02 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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دخلت "دا روبوت"، أول فنانة روبوت واقعية للغاية في العالم، التاريخ بوصفها أول روبوت بشري "فنان".

وقامت دا روبوت، التي جهزت بـ الذكاء الاصطناعي، بعرض أعمالها التصميمية الوظيفية الجديدة كجزء من بينالي لندن للتصميم 2023.

واستعرضت دا روبوت تصميمات ونماذج أولية ثلاثية الأبعاد للأدوات المنزلية اليومية، من ابتكارها.

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