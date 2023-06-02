مسؤول أمريكي: مدير CIA زار الصين الشهر الماضي.. وهذا ما شدد عليه

2023/06/02 | 18:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول أمريكي أن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام برنز، زار الصين الشهر الماضي، في محاولة من إدارة بايدن لإستئناف العلاقات بين واشنطن وبكين.

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