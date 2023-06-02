(14) ألف طالب عراقي يدرسون في الأردن

2023/06/02 | 18:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الجمعة، بإعادة النظر...

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