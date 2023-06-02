2023/06/02 | 18:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أنتقد النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، مستشاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن طريق الحرير فيما وصفهم بإنهم جيوش بلاعلم .وادناه نص التغريدة التي حصل عليها / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسن سالم ينتقد مستشاري السوداني: ‘جيوش بلا علم’ المركز الخبري الوطني.

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