2023/06/02 | 18:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه حرصاً من مجلس الخدمة العامة الاتحادي على ضمان حقوق احبتنا الخريجين كافة وبغية انجاز الاستعدادات اللازمة لتعيين المشمولين بقانوني (٦٧،٥٩) لسنة ٢٠١٧، باشر المجلس بتدقيق البيانات الواردة اليه من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يصدر تنويها يخص تعيينات الخريجين الاوائل المركز الخبري الوطني.

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