مقترح لتطوير الفساد وشرعنة النهب في العراق

2023/06/02 | 19:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي الصراف دع عنك حياة الناس.أعمال الفساد والنهب غير المنظم التي تمارسها الميليشيات والجماعات التابعة لإيران في العراق، مُكلفة لهذه الميليشيات والجماعات، وتشكل خطرا عليها، وتضعها على كل...أكمل القراءة ←

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