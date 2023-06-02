عرب أميركا بين الجمهوريين والديمقراطيين

2023/06/02 | 19:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:إبراهيم الزبيدي حقيقة لا تقبل النفي تقول إن عرب أميركا شعوبٌ وقبائل تتعارف أحيانا، ولا تتعارف في أغلب الأحيان.فكل شريحة من الوافدين العرب إلى أميركا تحمل راية الدولة الوافدة...أكمل القراءة ←

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