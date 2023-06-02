أين هو الإرهاب السني؟

2023/06/02 | 19:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ولاء سعيد السامرائي في مقابلة مع وكالة الانباء الفرنسية، طلب وزير الداخلية جيرار دارمنان من الحكومة الامريكية تقوية أواصر التعاون بين فرنسا والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب اذ قال...أكمل القراءة ←

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