2023/06/02 | 19:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gSWnVvU0M4w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التكسي النهري يزين شط الحلة لأول مرة بعد دخوله الخدمة رسميا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التكسي النهري يزين شط الحلة لأول مرة بعد دخوله الخدمة رسميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).