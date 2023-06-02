انقلاب قطار في الدجيل شمال بغداد

2023/06/02 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادتعرض قطار الى الانقلاب في قضاء الدجيل التابع لمحافظة صلاح الدين الى الانقلاب مساء اليوم الجمعة..



يتبع

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