آخر جندي عراقي ألقى السلاح.. نص في فعالية

2023/06/02 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

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أقام اتحاد الكتاب العرب – فرع القنيطرة في سوريا، أصبوحة قصصية بعنوان (القصة الساخرة) شارك فيها عدد من الأدباء والقاصين.

واستهل الأديب محمد الطاهر مشاركته التي تضمنت قصصاً قصيرة جداً، بالخروج عن أسس هذا الفن وعن أسس أي شكل من أشكال القص وعمد إلى المباشرة فيما قرأه تحت عنوان (جندي)، وهذا نصها:

(أحمد آخر جندي عراقي ألقى السلاح في حين كان القادة الجدد في البار يتبادلون الأنخاب احتفاءً بسقوط الكرامة العربية).

كما وقع في مسألة الخروج عن أسس فن القصة مجدداً فيما قاله تحت عنوان (أنا) : مازلت مُنتظراً عند رصيف المحطة شامخاً كنخل العراق مُنتظراً قدوم قطار الليل".

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