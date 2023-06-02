فارس الايرانية: حزب الله يُعيد إحياء جبهة مزارع شبعا مجدداً

2023/06/02 | 19:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – الزمان: افادت وكالة فارس الايرانية، الجمعة، نقلا عن مصادر خاصة لموقع الخنادق، عن، أن “المقاومة الاسلامية في لبنان، حزب الله، اعادت منذ مدة إحياء جبهة مزارع شبعا مجدداً.وأوضحت المصادر، أن ذلك يأتي في إطار الجهوزية لاستعادة المزارع، مبينةً أنها تنفذ أعمالا تأهيلية للقوة الموجودة على حدودها، باعتبار ذلك جزء من حق المقاومة […]

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