2023/06/02 | 19:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن: العراق يتمتّع بإقتصاد حيوي وتنموي للمرة الأولى منذ 30 عاماً خبير دولي يحذّر من التوسّع المالي في الميزانية العامة بغداد – ابتهال العربي أعربت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ، عن تفاؤلها بشأن الآفاق الاقتصادية للعراق وعلاقات واشنطن المتنامية معه.وأخبرت ليف التي شغلت سابقًا منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى […]

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