2023/06/02 | 19:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يمدد التقديم للدراسات العليا تأجيل إمتحانات الدور الأول للطلبة المشمولين بأداء فريضة الحج بغداد – ساري تحسين مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقديم الى الدراسات العليا في جميع الجامعات لغاية يوم الاربعاء المقبل الموافق السابع من حزيران الجاري، فيما ابقت الضوابط الأخرى الواردة في جدول توقيتات التقويم والقبول للعام الدراسي 2023- 2024.وقالت […]

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