السوداني: الحكومة وضعت على رأس أولوياتها النهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي

2023/06/02 | 19:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الجمعة، أن الحكومة

وضعت على رأس أولوياتها النهوض بالواقع

الاقتصادي والمعيشي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية،

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