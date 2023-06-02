تلكؤ في إنجاز مشروع إنشاء صالات للعمليات بــ4 مليارات في البصرة

2023/06/02 | 19:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحادية، اليوم الجمعة، عن رصد

تلكُّؤ بمشروع في مستشفى الفيحاء تبلغ

كلفته (4) مليارات دينارٍ، وتجاوز على

عقارٍ عائدٍ للدولة، وتلاعب ومغالاة

ومخالفات في عددٍ من ا

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