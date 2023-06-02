2023/06/02 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، الجمعة، استقرار اطلاقات ثاني اهم سدود ديالى للشهر الثاني على التوالي.

وقال عضوة الاتحاد المحلي في ديالى محمد العبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” اطلاقات سد بحيرة العظيم شمال ديالى لاتزال مستقرة عند 30م3/ ثا للشهر الثاني على التوالي رغم انخفاض الطلب على السقي معى بدء حصاد حقول الحنطة”.

واضاف،ان” استمرار الاطلاقات ياتي لانعاش نهر دجلة عبر رافده نهر العظيم من اجل دعم مدن الجنوب التي تعاني حاليا من شحة كبيرة في مصادر المياه مع ارتفاع درجات الحرارة مؤكدا بان خزين البحيرة يصل الى 600 مليون م3 وفق اخر الارقام المسجلة”.

واشار الى ان” اليات تحديد الاطلاقات خاضع لمركز اتحادي في بغداد ويعتمد شروط مشددة في تحديد الاطلاقات المائية خاصة مع ازمة انحسار خزين اغلب السدود في البلاد”.

ويعد سد العظيم ثاني اكبر سدود ديالى وهو قادر على خزن اكثر من مليار و400 مليون 3 من المياه في حالة الذروة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من اجل انعاش الجنوب.. استقرار اطلاقات ثاني اهم سدود ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من اجل انعاش الجنوب.. استقرار اطلاقات ثاني اهم سدود ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).