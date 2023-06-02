2023/06/02 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نجح فريق الميناء في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2022/ 2023. وتغلب الميناء على أمانة بغداد بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الفيحاء في البصرة. […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الميناء يهزم أمانة بغداد ويتوج بلقب دوري الدرجة الاولى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الميناء يهزم أمانة بغداد ويتوج بلقب دوري الدرجة الاولى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الميناء يهزم أمانة بغداد ويتوج بلقب دوري الدرجة الاولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).