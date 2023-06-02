2023/06/02 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر وقطر يتفقان على اطلاق مبادرة مشتركة لدعم الشعب السوداني المركز الخبري الوطني.

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