2023/06/02 | 20:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PJZobsTKgCs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لأول مرة في تاريخه.. العراق يخلو من زراعة الرز بسبب الجفاف وسوء الإدارة المائية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لأول مرة في تاريخه.. العراق يخلو من زراعة الرز بسبب الجفاف وسوء الإدارة المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).