2023/06/02 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

ما أن صوت البرلمان على تكليف السيد

محمد السوداني بتشكيل الحكومة، حتى خرج

علينا من يخبرنا أن الخير قادم، وأن

الحكومة الجديدة ستنتصر في معركتها ضد

الدولار الأمريكي "العميل"، وأطلقت

الهتا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من أين لك هذا ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من أين لك هذا ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).