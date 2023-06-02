مستشار رئيس الوزراء يحدد نسبة النفقات العامة من الناتج المحلي الإجمالي

2023/06/02 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق المستشار المالي لرئيس الوزراء

مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، على ما

جاء في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي

عقب زيارة وفد منه مؤخراً إلى العراق،

وفيما وصفه بالمتشائم جداً، حدد

العوامل التي بني عليها

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