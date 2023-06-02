سطام ابو ريشة يوضح ملابسات صدور اوامر قبض بحقه

2023/06/02 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

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أوضح الناشط السياسي في محافظة الأنبار سطام أبو ريشة، قرار القضاء بصدور مذكرة إلقاء قبض بحقه.

وكانت محكمة تحقيق الرمادي أصدرت في 28 آيار الماضي مذكرة قبض بحق أبو ريشة، ومجموعة اشخاص اخرين، بتهمة الضلوع في الإرهاب..



يتبع

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