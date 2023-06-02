عمليات ميسان تتوصل لشخص هدد صاحب محل عبر الهاتف

2023/06/02 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن قائد عمليات ميسان، محمد جاسم الزبيدي، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على شخص هدد صاحب محل عبر الهاتف.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لقائد العمليات، تلقته (بغداد اليوم)، ان "جهوداً أمنية استخبارية مشتركة بذلت، تم من خلالها القاء القبض على شخص قام بتهديد صاحب محل لبيع الملابس في سوق العمارة الكبير وخلال ساعات".

واضاف البيان، ان "المتهم تم التوصل اليه عن طريق رقم الهاتف الذي هدد به صاحب المحل"، مبيناً انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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