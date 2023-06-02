"لعنة كارداشيان".. جدل بعد خسارة أكثر من فريق شجعته النجمة الأميركية

2023/06/02 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة "لعنة كارداشيان"، حيث زعم مستخدمون أن النجمة الأميركية أصبحت رمزا لسوء الحظ، إذ أن أي فريق تناصره وترتدي قميصه، يخسر المباراة بالنهاية.

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