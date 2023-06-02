مقتل شخص واصابة اخر بشجار مع صاحب مولدة في الشعلة

2023/06/02 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، مساء اليوم الجمعة، بمقتل شخص واصابة اخر نتيجة مشاجرة لخلاف على "امبير مولد".

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "شخصاً قتل واصيب اخر في منطقة الرحمانية وسط العاصمة بغداد، نتيجة مشاجرة بإستخدام الاسلحة الخفيفة لخلاف على (امبير مولد)".

واضاف المصدر، ان "قوة امنية وصلت لمكان الحادث وتمكنت من اعتقال 3 اشخاص من مثيري المشاجرة".

وفي حادثة منفصلة، قال المصدر، ان "ضابطاً برتبة عميد منسوب للدفاع اصيب بحروق في ودهه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية داخل داره ضمن منطقة البلديات شمال العاصمة بغداد".

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