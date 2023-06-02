محافظ ذي قار يبحث مع أمانة بغداد نقل تجربة تطوير أبو نؤاس وشارع المسبح للناصرية

2023/06/02 | 22:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الجمعة، مع امانة العاصمة بغداد إمكانية نقل تجارب مشروعي تطوير وتأهيل شارع ابو نؤاس وتأهيل شارع المسبح في اليرموك إلى الناصرية.وقال المحافظ خلال زيارة ميدانية برفقة المعاون الفني، ومدير بلدية الناصرية وكادر قسم الهندسة ،الى العاصمة بغداد، إن “ذي قار لديها مساع جادة للتعاون مع امانة العاصمة […]

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