2023/06/02 | 23:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kzp2xMP255M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اخر مرافق لـ صدام حسين يكشف الاسرار مع جلال النداوي | اوراق مطوية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اخر مرافق لـ صدام حسين يكشف الاسرار مع جلال النداوي | اوراق مطوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).